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Vodafone лидирует по скорости мобильного интернета в тестах nPerf

Новина українською → Киев, Среда 17 февраля 2021 17:08
Vodafone лидирует по скорости мобильного интернета в тестах nPerf Фото: Vodafone (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Результаты независимого исследования французской компании nPerf показали, что самая высокая скорость мобильного интернета в Украине предоставляет Vodafone.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, передает пресс-служба компании.

Результаты исследования основаны на 33485 тестах, проведенных в 2020 году пользователями nPerf с помощью мобильного приложения nPerf (iOS, Android).

Тестирование проводилось в сетях 2G/3G/4G.

В результате Vodafone продемонстрировал самые высокие результаты практически по всем показателям и, как следствие, получил наивысшее количество баллов - 52904.

Так, компания показала максимальную скорость среди мобильных сетей в Украине. Средняя скорость загрузки - 21,17 Мбит/с, скорость выгрузки - 9,61 Мбит с, задержка - меньше 51,6 мс.

По сравнению с результатами аналогичного исследования 2019 года, скорость загрузки в сети Vodafone увеличилась на 32%, а скорость выгрузки - на 17%.

Vodafone также назвали лучшим для просмотра веб-страниц и потокового видео.

Vodafone лидирует по скорости мобильного интернета в тестах nPerf

Отметим, nPerf - один из лидеров тестирования мобильных сетей на скорость и качество доступа к мобильному интернету. Компания использует данные с устройств пользователей, которые проводят замеры скоростей с помощью программы nPerf.

Оценка включает результаты тестов скорости загрузки и выгрузки, задержки, веб-серфинга и просмотра потокового видео.

В свою очередь, в 2021 году Vodafone уже получал лидерство в скорости мобильного интернета.

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