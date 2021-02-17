Vodafone лідирує по швидкості мобільного інтернету в тестах nPerf
Результати незалежного дослідження французької компанії nPerf показали, що найвища швидкість мобільного інтернету в Україні надає Vodafone.
Про це свідчать результати дослідження, передає прес-служба компанії.
Результати дослідження підготовлені на 33485 тестах, проведених у 2020 році користувачами nPerf за допомогою мобільного додатку nPerf (iOS, Android).
Тестування проводилося в мережах 2G/3G/4G.
В результаті Vodafone продемонстрував найвищі результати практично за всіма показниками й, як наслідок, отримав найвищу кількість балів - 52904.
Так, компанія показала максимальну швидкість серед мобільних мереж в Україні. Середня швидкість завантаження - 21,17 Мбіт/с, швидкість вивантаження - 9,61 Мбіт с, затримка - менш як 51,6 мс.
У порівнянні з результатами аналогічного дослідження 2019 року, швидкість завантаження в мережі Vodafone збільшилася на 32%, а швидкість вивантаження - на 17%.
Vodafone також назвали найкращим для перегляду веб-сторінок і потокового відео.
Зазначимо, nPerf - один з лідерів тестування мобільних мереж на швидкість та якість доступу до мобільного інтернету. Компанія використовує дані з пристроїв користувачів, які проводять виміри швидкостей за допомогою програми nPerf.
Оцінка включає результати тестів швидкості завантаження і вивантаження, затримки, веб-серфінгу та перегляду потокового відео.
Своєю чергою, у 2021 році Vodafone вже отримував лідерство у швидкості мобільного інтернету.