Vodafone в 4 квартале 2017 г. продемонстрировал рост доходов выше рынка.

2017 год стал для Vodafone годом наиболее активного строительства 3G сети и годом стремительно роста доходов от передачи данных.

«Мы поставили перед собой задачу создать надежный фундамент для 3G услуг и полностью выполнили ее. Мы инвестировали в стройку 3G в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Рекордные на рынке инвестиции позволили нам не только лидировать по количеству базовых станций в 3G сети, но и обеспечить доступ к 3G услугам для большинства жителей Украины, а также создать достаточный запас емкости сети с учетом стремительно растущего спроса на дата услуги. Мы ожидаем еще больший рост пользования дата услугами и готовы удерживать высокий уровень инвестиций, вкладывая средства в лучшую в Украине 4G сеть в 2018 году», – отметила генеральный директор Vodafone Украина Ольга Устинова.

Возможности 3G сети Vodafone позволили внедрить тарифы нового типа – линейку Unlim 3G, которая поменяла характер пользования дата-услугами, избавив клиентов от подсчета потраченных гигабайт. 2017 год также стал годом активного перехода абонентов на Voice&Data тарифы Vodafone.

Рост количества пользователей и объемов потребления привел к органическому росту доходов от передачи данных: в 4 квартале 2017 года доход от передачи данных вырос на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост дата доходов стал ключевым фактором роста основных финансовых и операционных показателей:

Доход компании в 4 квартале 2017 составил 3,2 млрд грн. Доход увеличился на 14,5% по сравнению с предыдущим кварталом и на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что позволяет компании расти быстрее рынка. Годовой доход составил 11,9 миллиарда гривен.

Показатель OIBDA увеличился на +36,6% в годовом исчислении и составил 5,2 млрд грн.

Чистая прибыль в 4 квартале возросла на 104% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 0,7 млрд грн. Чистая прибыль за год составила 2,2 млрд грн, что на 76% выше, чем в 2016 году.

Абонентская база компании остается стабильной - 20,8 млн клиентов. Основной рост в 2017 году произошел в сегменте дата-пользователей – таких абонентов стало на 1,4 млн больше. Наиболее стремительный рост наблюдается в сегменте самых активных интернет-пользователей с ежемесячным трафиком на уровне более 10 Гб – количество таких клиентов увеличилось в 4 раза.

Про Vodafone

Vodafone – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, включая мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение. Оператор работает в 26 странах, имеет партнерские соглашения с операторами 49 стран и оказывает услуги фиксированного широкополосного доступа в интернет на 19 рынках. По состоянию на 30 сентября 2017 года Vodafone предоставляет услуги 522,8 миллионам абонентов мобильной связи и 18,8 миллионам пользователей фиксированного интернета. Более подробная информация на странице www.vodafone.com.