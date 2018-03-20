Vodafone у 4 кварталі 2017 р. продемонстрував зростання доходів вище ринку.

2017 рік став для Vodafone роком найбільш активного будівництва 3G мережі та роком стрімкого зростання доходів від передачі даних.

«Ми поставили перед собою завдання створити надійний фундамент для 3G послуг і повністю виконали його. Ми інвестували в будівництво 3G у 1,5 рази більше, ніж минулого року. Рекордні на ринку інвестиції дозволили нам не тільки лідирувати за кількістю базових станцій в 3G мережі, але й забезпечити доступ до 3G послуг для більшості жителів України, а також створити достатній запас ємності мережі з урахуванням попиту на дата послуги, що стрімко зростає. Ми очікуємо ще більше зростання користування дата послугами і готові утримувати високий рівень інвестицій, вкладаючи кошти у кращу в Україні 4G мережу в 2018 році», – зазначила генеральний директор Vodafone Україна Ольга Устинова.

Можливості 3G мережі Vodafone дозволили запровадити тарифи нового типу – лінійку Unlim 3G, яка змінила характер користування дата-послугами, позбавивши клієнтів підрахунку витрачених гігабайт. 2017 рік також став роком активного переходу абонентів на Voice&Data тарифи Vodafone.

Зростання кількості користувачів і обсягів споживання призвів до органічного зростання доходів від передачі даних: в 4 кварталі 2017 року дохід від передачі даних зріс на 91% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Зростання дата доходів стало ключовим фактором росту основних фінансових і операційних показників:

Дохід компанії в 4 кварталі 2017 склав 3,2 млрд грн. Дохід збільшився на 14,5% порівняно з попереднім кварталом і на 7% – в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що дозволяє компанії зростати швидше за ринок. Річний дохід склав 11,9 млрд грн.

Показник OIBDA збільшився на + 36,6% в річному численні і склав 5,2 млрд грн.

Чистий прибуток у 4 кварталі зріс на 104% порівняно з аналогічним періодом минулого року й склав 0,7 млрд грн. Чистий прибуток за рік склав 2,2 млрд грн, що на 76% вище, ніж у 2016 році.

Абонентська база компанії залишається стабільною та налічує 20,8 млн клієнтів. Основне зростання 2017 року відбулось в сегменті дата-користувачів – таких абонентів стало на 1,4 млн більше. Найбільш стрімке зростання спостерігається в сегменті найактивніших інтернет-користувачів зі щомісячним трафіком на рівні більше 10 Гб – кількість таких клієнтів збільшилася в 4 рази.

Про Vodafone

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, включаючи мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 26 країнах, має партнерські угоди з операторами 49 країн та надає послуги фіксованого широкосмугового доступу в інтернет на 19 ринках. Станом на 30 вересня 2017 року Vodafone надає послуги 522,8 мільйонам абонентів мобільного зв'язку і 18,8 мільйонам користувачів фіксованого інтернету. Більш детальна інформація на сторінці www.vodafone.com