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Вода відходить: яка ситуація у Херсонській області після підриву ГЕС

Фото: у Херсонській області поступово відступає вода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Херсонській області продовжує поступово падати рівень води після підриву росіянами Каховської ГЕС. Проте на область насуваються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

"Продовжуємо спостерігати спад води, зараз середній рівень підтоплення становить 4,82 (метра, - ред.). З вчорашнього вечора вода відійшла на 31 см. На правобережжі затоплено 35 населених пунктів, під водою 3763 будинки", - сказав Прокудін.

За його словами, найгірша ситуація у Херсоні, Білозерці та Зимівнику. Прокудін додав, що з початку підриву дамби у Каховському водосховищі рівень води впав на понад 6 метрів.

Очільник ОВА попередив, що на Херсонську область насувається негода, тому рівень води може знову піднятися.

За даними оперативного штабу, з підтоплених територій евакуйовано вже 2588 осіб, врятовано 615 осіб, з них 30 дітей.

Підрив Каховської дамби

Нагадаємо, в ніч на 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. Вода з Каховського водосховища затопила низку населених пунктів у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Найважча ситуація у Херсонській області, особливо на окупованій території. Росіяни не лише не проводять евакуацію, але й обстрілюють території.

Варто зазначити, що з минулої ночі вода у Херсонській області почала поступово відступати, але досі триває евакуація людей та тварин.

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Херсонська область