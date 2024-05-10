VODA UA забезпечила водою два відділення дитячої лікарні "Охматдит"

За її словами, щомісяця компанія передає на потреби лікарні понад 1500 пляшок води.

"Для нас дуже важливо підтримувати "Охматдит", і ми дуже раді, що дітки та їхні батьки, які проходять лікування, п’ють нашу воду", - зазначила Катерина Садовая.

Як повідомлялося, питна вода під брендом VODA UA видобувається в українських Карпатах на Івано-Франківщині. Вода не підлягає хімічному впливу та має природній Ph 7,3 - близький до рівня показників організму людини.