VODA UA обеспечила водой два отделения детской больницы "Охматдет"

По ее словам, ежемесячно компания передает на потребности больницы более чем 1500 бутылок воды.

"Для нас очень важно поддерживать "Охматдет", и мы очень рады, что детки и их родители, которые проходят лечение, пьют нашу воду», - отметила Екатерина Садовая.

Как сообщалось, питьевая вода под брендом VODA UA добывается в украинских Карпатах в Ивано-Франковская области. Вода не подвергается химическому влиянию и имеет природный Ph 7,3 - близкий к уровню показателей организма человека.