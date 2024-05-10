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VODA UA обеспечила водой два отделения детской больницы "Охматдет"

Фото: VODA UA обеспечила водой два отделения детской больницы "Охматдет" (ohmatdyt com ua)
Автор: Артем Горовенко

Компания VODA UA в рамках партнерства с одним из благотворительных фондов обеспечивает водой два отделения детской больницы в центре крови и ургентной хирургии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СЕО компании Екатерину Садовую.

По ее словам, ежемесячно компания передает на потребности больницы более чем 1500 бутылок воды.

"Для нас очень важно поддерживать "Охматдет", и мы очень рады, что детки и их родители, которые проходят лечение, пьют нашу воду», - отметила Екатерина Садовая.

Как сообщалось, питьевая вода под брендом VODA UA добывается в украинских Карпатах в Ивано-Франковская области. Вода не подвергается химическому влиянию и имеет природный Ph 7,3 - близкий к уровню показателей организма человека.

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ОхматдетДети