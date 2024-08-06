VODA UA стала партнером ФК "Полісся"

"Представляємо нового водного партнера! VODA UA - справжній український бренд питної води високої якості. Ключова ціль нашого партнерства - підтримка водного балансу колективу ФК "Полісся". Від гравців та гравчинь до болбоїв", - йдеться в повідомленні футбольного клубу.

Зазначається, що підписаний контракт діятиме на період футбольного сезону 2024-2025.

Питна вода VODA UA не підлягає жодному хімічному впливу та не є купажованою, а також має оптимальні рівні мінералізації та рН 7,3.

Нагадаємо, VODA UA активно підтримує різні соціальні та культурні проєкти. Компанія є офіційним партнером футбольного клубу "Шахтар", забезпечуючи гравців та вболівальників якісною водою.

Також раніше компанія стала партнером Федерації хокею України.