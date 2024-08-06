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VODA UA стала партнером ФК "Полісся"

Фото: VODA UA стала партнером ФК "Полісся" (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

Бренд питьевой воды VODA UA стал новым водным партнером футбольного клуба "Полісся".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram ФК "Полісся".

"Представляем нового водного партнера! VODA UA - настоящий украинский бренд питьевой воды высокого качества. Ключевая цель нашего партнерства - поддержка водного баланса коллектива ФК "Полісся". От игроков и игроков до болбоев", - говорится в сообщении футбольного клуба.

Подписанный контракт будет действовать на период футбольного сезона 2024-2025.

Питьевая вода VODA UA не подлежит никакому химическому воздействию и не является купажированной, а также имеет оптимальные уровни минерализации и рН 7,3.

Напомним, VODA UA активно поддерживает разные социальные и культурные проекты. Компания является официальным партнером футбольного клуба "Шахтер", снабжая игроков и болельщиков качественной водой.

Также ранее компания стала партнером Федерации хоккея Украины.

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Футбол