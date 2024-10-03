VODA UA стала офіційним водним партнером Федерації баскетболу України

Угоду з ФБУ підписали директор VODA UA Катерина Садовая та генеральний секретар ФБУ Володимир Драбіковський.

За словами Катерини Садової, співпраця зі спортивними організаціями особливо важлива у цей непростий час.

"Партнерство з Федерацією баскетболу України є для нас важливим кроком у підтримці українських спортсменів та розвитку спорту на національному рівні. Ми віримо, що разом зможемо не лише допомогти баскетболістам досягати нових перемог, але й підтримувати ідею здорового та активного способу життя серед українців. Ми вдячні спортсменам, які продовжують брати участь у змаганнях, не втрачають віри та майстерності", – зазначила вона.

Це не перша співпраця VODA UA зі спортивними організаціями. На початку року футбольний клуб "Шахтар" та український бренд VODA UA уклали угоду про партнерство на два роки. В межах цієї угоди перша команда "Шахтаря", команди Академії клубу всіх вікових груп, а також жіноча команда отримуватимуть високоякісну воду під час матчів, тренувань і виїзних ігор по всій Україні.