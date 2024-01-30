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VODA UA стала новим офіційним партнером ФК "Шахтар"

Вівторок 30 січня 2024 14:11
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VODA UA стала новим офіційним партнером ФК "Шахтар" Фото: VODA UA стала новим офіційним партнером ФК "Шахтар" (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Футбольний клуб "Шахтар" та український бренд "Карпатська джерельна високогірна" ТОВ "ВОДА ЮА" підписали угоду про співпрацю на наступні 2 роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення бренду.

У межах партнерства перша команда "Шахтаря", команди Академії клубу всіх вікових груп та жіноча команда будуть забезпечені високоякісною водою під час матчів, тренувального процесу та подорожей Україною на виїзні ігри.

Крім того, VODA UA забезпечить потреби у воді під час реалізації всіх соціальних проєктів "Шахтаря".

Також партнерство передбачає представленість бренду VODA UA на стадіоні під час домашніх матчів "Шахтаря", розміщення реклами бренду в клубних соцмережах, залучення гравців як амбасадорів і проведення різних активностей для вболівальників.

Нагадаємо, що ТОВ "ВОДА ЮА" є єдиним офіційним постачальником столових та лікувальних вод брендів VODA UA, які видобувають у найчистіших регіонах Карпат.

Води VODA UA мають оптимальний рівень Ph 7,4-7,6 та не підлягають жодному фізичному або хімічному впливу, адже є ідеальними від природи. Продукція компанії доступна для замовлення на сайті vodaua.ua.

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