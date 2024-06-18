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VODA UA розпочала співпрацю з провідними торговими мережами

Фото: VODA UA розпочала співпрацю з провідними торговельними мережами (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бренд питної води VODA UA уклав договори про співпрацю із всеукраїнською торговельною мережею Сільпо, а також столичними мережами Мега-Маркет та Ультра-Маркет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Продукція VODA UA відтепер доступна у цих торгових мережах. Договори про співпрацю розраховані щонайменше до кінця поточного року.

Як повідомлялося, раніше VODA UA через благодійний фонд почала постачати питну воду два відділення дитячої лікарні Охматдит.

Також компанія почала забезпечувати водою всеукраїнський центр протезування та реабілітації постраждалих від війни SuperHumans.

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