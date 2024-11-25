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VODA UA підтримала чемпіонат України з бойового самбо

Понеділок 25 листопада 2024 15:10
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VODA UA підтримала чемпіонат України з бойового самбо Фото: VODA UA підтримала чемпіонат України з бойового самбо (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

Бренд VODA UA став партнером чемпіонату України з бойового самбо, підтримавши розвиток бойових мистецтв та здорового способу життя серед українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Чемпіонат пройшов 23-24 листопада і об’єднав сотні спортсменів з усієї країни, демонструючи їхню силу, витривалість і спортивний дух.

VODA UA підтримала чемпіонат України з бойового самбо

Підтримка таких ініціатив є важливою частиною філософії VODA UA, яка спрямована на розвиток спорту та здоров’я нації, наголосили в компанії.

VODA UA підтримала чемпіонат України з бойового самбо

Бренд і надалі планує підтримувати українські спортивні заходи, допомагаючи популяризувати активний спосіб життя серед молоді та дорослих.

VODA UA є партнером Федерації баскетболу та Федерації хокею України, а також спонсором футбольного клубу "Шахтар".

VODA UA підтримала чемпіонат України з бойового самбо

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