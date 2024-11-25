VODA UA поддержала чемпионат Украины по боевому самбо

Бренд VODA UA стал партнером чемпионата Украины по боевому самбо, поддержав развитие боевых искусств и здорового образа жизни среди украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Чемпионат прошел 23-24 ноября и объединил сотни спортсменов со всей страны, демонстрируя их силу, выносливость и спортивный дух. Поддержка таких инициатив является важной частью философии VODA UA, направленной на развитие спорта и здоровья нации, отметили в компании. Бренд и дальше планирует поддерживать украинские спортивные мероприятия, помогая популяризировать активный образ жизни среди молодежи и взрослых. VODA UA является партнером Федерации баскетбола и Федерации хоккея Украины, а также спонсором футбольного клуба "Шахтер".