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VODA UA поддержала чемпионат Украины по боевому самбо

Понедельник 25 ноября 2024 15:10
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VODA UA поддержала чемпионат Украины по боевому самбо Фото: VODA UA поддержала чемпионат Украины по боевому самбо (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

Бренд VODA UA стал партнером чемпионата Украины по боевому самбо, поддержав развитие боевых искусств и здорового образа жизни среди украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Чемпионат прошел 23-24 ноября и объединил сотни спортсменов со всей страны, демонстрируя их силу, выносливость и спортивный дух.

VODA UA поддержала чемпионат Украины по боевому самбо

Поддержка таких инициатив является важной частью философии VODA UA, направленной на развитие спорта и здоровья нации, отметили в компании.

VODA UA поддержала чемпионат Украины по боевому самбо

Бренд и дальше планирует поддерживать украинские спортивные мероприятия, помогая популяризировать активный образ жизни среди молодежи и взрослых.

VODA UA является партнером Федерации баскетбола и Федерации хоккея Украины, а также спонсором футбольного клуба "Шахтер".

VODA UA поддержала чемпионат Украины по боевому самбо

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