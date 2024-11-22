VODA UA оновила брендування

Центральним елементом нового логотипу стала квітка маку, яка повторює форму мапи України, символізуючи зв’язок із культурною спадщиною та природну чистоту. Дескриптор бренду - "Рідна. Справжня. Українська" - відображає ідентичність VODA UA та її відданість національним цінностям.

У межах проєкту команда Superheroes.Marketing розробила нову айдентику, включаючи сучасний дизайн етикеток для пляшок.

Нова візуальна концепція стала відображенням місії бренду - забезпечити українців справжньою, екологічно чистою водою.

Особливу увагу приділено дизайну пакування: оновлені етикетки для ПЕТ та скляних пляшок, а також інноваційні пакування Tetra Prisma Aseptic поєднують естетику, функціональність та екологічність. Водночас оновлений вебсайт бренду зробив процес замовлення води швидшим.