VODA UA обновила брендирование

Центральным элементом нового логотипа стал цветок мака, повторяющий форму карты Украины, символизируя связь с культурным наследием и естественную чистоту. Дескриптор бренда - "Родная. Настоящая. Украинская" - отражает идентичность VODA UA и его приверженность к национальным ценностям.

В рамках проекта команда Superheroes.Marketing разработала новую айдентику, включая современный дизайн этикеток для бутылок.

Новая визуальная концепция стала отражением миссии бренда – обеспечить украинцев настоящей, экологически чистой водой.

Особое внимание уделено дизайну упаковки: обновленные этикетки для ПЭТ и стеклянных бутылок, а также инновационные упаковки Tetra Prisma Aseptic сочетают в себе эстетику, функциональность и экологичность. В то же время обновленный вебсайт бренда сделал процесс заказа воды более быстрым.