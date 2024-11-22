VODA UA оновила брендування

Український бренд питної води VODA UA (http://voda.ua/) презентував оновлений образ, розроблений у співпраці з агенцією Superheroes.Marketing. Метою ребрендингу стало посилення позицій на ринку, підкреслення національної ідентичності та високої якості продукту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Центральним елементом нового логотипу стала квітка маку, яка повторює форму мапи України, символізуючи зв’язок із культурною спадщиною та природну чистоту. Дескриптор бренду - "Рідна. Справжня. Українська" - відображає ідентичність VODA UA та її відданість національним цінностям. У межах проєкту команда Superheroes.Marketing розробила нову айдентику, включаючи сучасний дизайн етикеток для пляшок. Нова візуальна концепція стала відображенням місії бренду - забезпечити українців справжньою, екологічно чистою водою. Особливу увагу приділено дизайну пакування: оновлені етикетки для ПЕТ та скляних пляшок, а також інноваційні пакування Tetra Prisma Aseptic поєднують естетику, функціональність та екологічність. Водночас оновлений вебсайт бренду зробив процес замовлення води швидшим.