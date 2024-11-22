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VODA UA обновила брендирование

Пятница 22 ноября 2024 17:31
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VODA UA обновила брендирование Фото: VODA UA обновила брендирование (пресс-служба компании)
Автор: Юлия Бойко

Украинский бренд питьевой воды VODA UA (http://voda.ua/) представил обновленный образ, разработанный в сотрудничестве с агентством Superheroes.Marketing. Целью ребрендинга явилось усиление позиций на рынке, подчеркивание национальной идентичности и высокого качества продукта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Центральным элементом нового логотипа стал цветок мака, повторяющий форму карты Украины, символизируя связь с культурным наследием и естественную чистоту. Дескриптор бренда - "Родная. Настоящая. Украинская" - отражает идентичность VODA UA и его приверженность к национальным ценностям.

VODA UA обновила брендирование

В рамках проекта команда Superheroes.Marketing разработала новую айдентику, включая современный дизайн этикеток для бутылок.

Новая визуальная концепция стала отражением миссии бренда – обеспечить украинцев настоящей, экологически чистой водой.

Особое внимание уделено дизайну упаковки: обновленные этикетки для ПЭТ и стеклянных бутылок, а также инновационные упаковки Tetra Prisma Aseptic сочетают в себе эстетику, функциональность и экологичность. В то же время обновленный вебсайт бренда сделал процесс заказа воды более быстрым.

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