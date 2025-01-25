Вода в салоні авто: звідки береться і як з цим боротись

Часто потаємна водойма під килимками салону стає для водія справжнім сюрпризом. І тільки потім приходять конструктивні думки: звідки це озеро і що з ним робити?

Штатне, заводське килимове покриття машини може довго приховувати наявність під ним вологи. І тільки коли вже користувачам почне дошкуляти незрозуміле запотівання вікон і стійкий болотний запах, власник зверне увагу на килимки під ногами. Іноді це трапляється трохи запізно – руйнівні процеси в надрах салону вже запущені…

Вода на підлозі авто

Чимала, але до часу невидима калюжа може плюхатись як поверх штатного килима, так і під ним. Джерела її утворення бувають різні, і однаково важливо і прибрати ту воду, і з’ясувати шляхи її потрапляння в машину – щоб на майбутнє перекрити всі канали. Розглянемо можливі варіанти.

Пасажири принесли воду на ногах. Взимку один з поширених способів намочити салон – нанести в машину сніг на черевиках. Але слід визнати, що накопичити в такий спосіб вологи аж на цілу калюжу малоймовірно – хіба що машина працює у таксі і протягом снігопадів вона перевезла пів мікрорайону;

Протічка через ущільнювачі вікон. Найкращий для автовласника випадок, і він же найменш ймовірний для сучасних машин. Найбільш схильні до протічок лобове та заднє скло зараз вклеюють у їхній проріз, і через таке з’єднання вода просочується дуже нечасто. Залишають вікна дверей, але з них вода найчастіше вихлюпується назовні через власний дренаж дверей, обминаючи підлогу салону;

Протічка через люк в даху. Навіть люк найкращої конструкції колись почне пропускати воду. І не завжди ця подія відзначається мокрими плямами і пліснявою на стелі і на стойках даха. Часто вода тихо збирається в ногах водія чи переднього пасажира, куди потрапляє по порушених дренажних трубках – які взагалі-то спрямовані під днище машини. Вану люка та його дренажні канали слід періодичне прочищати;

Протікає через стики деталей. Відповідальні кузовні деталі при складанні на заводі ущільнюють особливим герметиком, але він, від старості чи після кустарного ремонту, часом пропускає дощову воду. Є моделі, де вода тече всередину через отвори болтів, які кріплять деталі – скажімо, завіси капоту, через ущільнення джгутів дротів шлангів, де вони проходять через перегородки кузова. Місця протічок відносно нескладно загерметизувати знову;

Заливання через корозійні отвори. Мабуть, це найгірший для власника випадок, адже для його усунення доведеться починати кузовний ремонт – громіздкий і недешевий, до того ж часто пов’язаний з подальшими малярними роботами.

Коротко

Інформація невтішна, але рано чи пізно згниває будь-який металевий автомобіль: саме з вологи у тих чи інших закритих об’ємах і починається критична корозія кузова. Яка зазвичай стає причиною списання машини у брухт. Тому якщо ви зацікавлені у якнайдовшому житті цього автомобіля, не затягуйте з осушенням підлоги та інших потаємних куточків.

Важливо не тільки прибрати саму воду, а й усунути всі наслідки її перебування – тобто треба буде знищити найменші вогнища корозії під килимом та поряд. Крім того, в багатьох моделей на підлозі розташовані електричні дроти з різного роду штекерами. І якщо вода дістанеться їх, можете вважати свою машину подібною до сумнозвісних "потопельників", які мають хронічні проблеми з електрообладнанням. Тож роз’єми та інші елементи проводки теж бажано якомога швидше осушити і прибрати з них сліди окислення.