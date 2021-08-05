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Вода в реках на западе Украины поднимется на метр: есть угроза подтоплений и оползней

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине поднимется уровень воды в реках. Спасатели предупредили, что в стране возможны подтопления, селевые потоки и оползни.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Вечером 5 и в течение 6 августа на реках Закарпатской области на 0,3-0,8 м, реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,3 - 1,3 м может подняться уровень воды. А 6-7 августа на реках бассейнов Прута и Сирета и левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) на 0,2-1,0 м, без негативных последствий.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока с затоплением пониженных мест в населенных пунктах, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней (оранжевый уровень опасности).

Напомним, на главных морских курортах Украины к выходным резко ухудшится погода.

Отметим, синоптики Украины объявили штормовое предупреждение.

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Погода в Украинеподтопление