ru ua
Пн, 14 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Температурные качели от +8 до -8: прогноз погоды на сегодня

Новина українською →
Украина, Понедельник 14 февраля 2022 06:00
Температурные качели от +8 до -8: прогноз погоды на сегодня Фото: прогноз погоды на понедельник (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Погода в Украине в понедельник, 14 февраля, будет солнечной и теплой днем. Но ночью температура воздуха существенно снизится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз погоды в областях

Днем температура воздуха по Украине будет колебаться от +2 до +8. Теплее всего будет в западных и южных областях, а вот на востоке и севере будет прохладнее.

Ночью температура воздуха будет колебаться от -3 до -6, а в Харьковской области термометры покажут до -8 градусов.

Температурные качели от +8 до -8: прогноз погоды на сегодня

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве сегодня днем термометры покажут от +4 до +6. Ночью же температура воздуха опустится до -4 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.

Температурные качели от +8 до -8: прогноз погоды на сегодня

Напомним, уже вскоре в Украине придет потепление до +14 градусов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине
NEWS
Зеленский созвонился с Байденом на фоне угрозы со стороны РФ: первые подробности
Зеленский созвонился с Байденом на фоне угрозы со стороны РФ: первые подробности
DAILY
Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги на зарплату. Готовы ли власти снизить ставки и в чем риски реформы