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Вода в реках Украины продолжает подниматься, возможно дальнейшее затопление

Новости » Общество     02.06.2020 - 08:20
Вода в реках Украины продолжает подниматься, возможно дальнейшее затопление
Фото: в реках продолжает подниматься уровень воды (if.dsns.gov.ua)

Возможно дальнейшее затопление заводей, сельхозугодий

В Украине из-за значительных дождей продолжается повышение уровней воды в реках. В связи с этим возможно дальнейшее затопление заводей, сельхозугодий.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщают, сегодня и завтра на участке Днестра Галич - Залещики ожидается подъем уровней воды на 2,1 - 2,6 м, при прохождении максимума возможен выход воды на заводь.

Добавим, в местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока, образования локальных селей.

Отметим, Днестр - река на юго-западе Украины и в Молдове. Частично по Днестру проходит граница между Украиной и Молдовой. Река берет начало на склонах Карпатских гор возле с. Волчье Турковского р-на Львовской области.

Напомним, последний месяц в Украине идут значительные дожди, а также холодно.

В частности, сегодня в стране передают дожди в большинстве областей, и в Киеве сегодня вновь будут лить дожди, температура воздуха днем составит +11+15, а ночью +4+8 градусов.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины затоплениерека
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