Дожди и тепло до +22: прогноз погоды на сегодня

Фото: дождь в Киеве (РБК-Украина)

В западных, северных и восточных областях Украины ожидаются дожди

Погода в Украине 2 июня улучшится, дожди отойдут в некоторых областях. Температура воздуха в стране будет колебаться от +11 до +22 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По данным синоптиков, в западных, северных и восточных областях ожидаются дожди. Во всех остальных регионах будет наблюдаться переменная облачность.

В западных областях днем будет от +10 до 14 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до +4 +7 градусов.

В центральных и северных областях температура ожидается от +11 до +18 градусов тепла. Ночью будет в пределах от +4 до +8 градусов.

На юго-востоке Украины будет наблюдаться погода от +17 до + 22 градусов тепла, а ночью от +7 до +11 градусов.

Фото: погода в Украине на 2 июня (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня снова будут лить дожди. Температура воздуха днем составит +11+15, а ночью +4+8 градусов.

Фото: погода в Киевской области на 2 июня (meteo.gov.ua)

Напомним, что вчера в Киеве было объявлено штормовое предупреждение, а порывы ветра составляли от 15-18 м/с.

Кроме того, в июне 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 18-22 градусов тепла.

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Автор: Андрей Козловский