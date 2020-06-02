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Вода у річках України продовжує підніматися, можливе подальше затоплення

Новини » Суспільство     02.06.2020 - 08:20
Вода у річках України продовжує підніматися, можливе подальше затоплення
Фото: у річках України продовжує підніматися рівень води (if.dsns.gov.ua)

Можливе подальше затоплення заплав, сільгоспугiдь

В Україні через значні дощі триває підвищення рівнів води у річках. У зв'язку з цим можливе подальше затоплення заплав, сільгоспугiдь.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляють, сьогодні і завтра на ділянці Дністра Галич- Залiщики очiкується пiдйом рiвнiв води на 2,1 - 2,6 м, при проходженні максимуму можливий вихід води на заплаву.

Додамо, в місцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового місцевого стоку, утворення локальних селів.

Зазначимо, Дністер - ріка на південному заході України та в Молдові. Частково по Дністру проходить кордон між Україною та Молдовою. Річка бере початок на схилах Карпатських гірпоблизу с. Вовче Турківського р-ну Львівської області.

Нагадаємо, останній місяць в Україні йдуть значні дощі, а також холодно.

Зокрема, сьогодні в країні передають дощі у більшості областей, і в Києві сьогодні знову будуть лити дощі, температура повітря вдень становитиме +11+15, а вночі +4+8 градусів.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України затоплениерека
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