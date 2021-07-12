Вода в реках Карпат поднимется на метр. Возможны селевые потоки и оползни

Во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается поднятие уровня воды в реках на метр. В результате возможны селевые потоки.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра .

Сегодня и завтра на отдельных горных притоках Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), в верховьях и на малых водотоках рек Закарпатья ожидается подъем уровней воды. Без негативных последствий.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней.