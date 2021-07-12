ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Вода в реках Карпат поднимется на метр. Возможны селевые потоки и оползни

Новина українською →
Карпаты, Понедельник 12 июля 2021 13:39
Вода в реках Карпат поднимется на метр. Возможны селевые потоки и оползни Фото: в Карпатах поднимется уровень воды в реках (ГСЧС)
Автор: Анастасия Рокитна

Во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается поднятие уровня воды в реках на метр. В результате возможны селевые потоки.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

Сегодня и завтра на отдельных горных притоках Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), в верховьях и на малых водотоках рек Закарпатья ожидается подъем уровней воды. Без негативных последствий.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней.

Напомним, в Украине резко ухудшилась погода. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Ранее сообщалось, что Киев накроет гроза в ближайшие часы. Объявлено штормовое предупреждение.

Читайте РБК-Украина в Google News
оползень Карпаты река
NEWS
В Украине 174 новых COVID-заражений, в трех областях ни одного случая
В Украине 174 новых COVID-заражений, в трех областях ни одного случая
DAILY
Друзья по интересам. Как "За майбутнє'" и "Довира" строят отношения с властью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Друзья по интересам. Как "За майбутнє'" и "Довира" строят отношения с властью