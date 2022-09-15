Вода отходит, почти 80 домов еще подтоплены: что известно о ситуации в Кривом Роге

"В результате слаженных действий наших служб, вода отходит. Это уже можно наблюдать на примере парка Мершавцева. Вчера там максимальный уровень воды достигал 190 см, сейчас - 65 см. И эта положительная динамика будет наблюдаться и в дальнейшем", - написал Тимошенко.

По его словам, час назад была завершена работа по установке очередного затвора, что повлияло на объем утечки воды.

Сейчас подразделения ГСЧС откачивают воду в четырех домах Ингулецкого района, которые пострадали, и еще семи домах Центрально-Городского района.

Заместитель главы ОП отметил, что в настоящее время остаются подтопленными 79 из 116 частных жилых домов и приусадебных участков.

"Работаем и там. Работы по ликвидации продолжаются полным ходом", - добавил Тимошенко.

Напомним, что вчера вечером РФ выпустила 8 крылатых ракет ("Кинжал" и "Искандер") по гидротехническому сооружению в Кривом Роге, а именно дамбе Карачуновского водохранилища.

Из-за чего были подтоплены более 1000 частных домов и дворов, а уровень воды в реке Ингулец поднялся от 1 до 2 метров на разных участках. В некоторых районах были вынуждены объявить эвакуацию.

Уже сегодня, когда Кривой Рог ликвидирует последствия вражеской атаки, стало известно о новых ракетных обстрелах города.

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