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Вода в Николаеве начнет появляться уже завтра: где именно

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Николаев, Суббота 07 мая 2022 17:42
Вода в Николаеве начнет появляться уже завтра: где именно Фото: вода в Николаеве начнет появляться уже завтра (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В воскресенье, 8 мая вечером в Николаеве может начать восстанавливаться водоснабжение. Сначала вода может появиться в Ингульском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича в Telegram.

"Вчера начали наполнять наши резервуары в разных районах города водой из реки Южный Буг. Предварительно ее серьезно очищаем. Также к городской системе уже подключили часть скважин. Думаю, что завтра вечером вода начнет появляться в самых низких точках Ингульского района",- написал Сенкевич.

По его словам, уже 9 мая начнется заполнение водой магистралей по всему городу.

"Напоминаю, что это техническая вода! Ни в коем случае ее нельзя пить или употреблять для приготовления пищи. Только бытовые нужды!"- предостерег Сенкевич.

Отметим, что водоснабжение в некоторых районах города отсутствует еще с 12 апреля. Большинство районов города остаются без централизованного водоснабжения из-за повреждения водовода вследствие вражеских обстрелов.

Напомним, Кабмин выделил из резервного фонда государственного бюджета 56 млн грн на восстановление водоснабжения в Николаеве.

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Николаев Водоснабжение
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