Вода у Гранд-каналі Венеції стала яскраво-зеленою: розпочато розслідування

Зокрема, зелена пляма з'явилася недалеко від моста Ріальто і вздовж частини каналу.

Першими колір помітили місцеві жителі, заявив президент регіону Венето Лука Зайя.

"Префект скликав термінову нараду з поліцією, щоб розслідувати походження рідини", - сказав він.

Італійська пожежна служба повідомила, що допомагає регіональному агентству з охорони навколишнього середовища взяти зразки для аналізу.

Поліція з'ясовує, чи не може зелене забарвлення бути протестом кліматичних активістів.

Подібні випадки

Це не вперше, коли Гранд-канал забарвлюється в зелений колір. 1968 року аргентинський художник Ніколас Гарсія Урібуру пофарбував води в зелений колір флуоресцентним барвником під час 34-ї Венеціанської бієнале як трюк, спрямований на підвищення екологічної обізнаності.

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