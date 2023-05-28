Вода в Гранд-канале Венеции стала ярко-зеленой: начато расследование

В частности, зеленое пятно появилось недалеко от моста Риальто и вдоль части канала.

Первыми цвет заметили местные жители, заявил президент региона Венето Лука Зайя.

"Префект созвал срочное совещание с полицией, чтобы расследовать происхождение жидкости", - сказал он.

Итальянская пожарная служба сообщила, что помогает региональному агентству по охране окружающей среды взять образцы для анализа.

Полиция выясняет, не может ли зеленая окраска быть протестом климатических активистов.

Подобные случаи

Это не первый раз, когда Гранд-канал окрашивается в зеленый цвет. В 1968 году аргентинский художник Николас Гарсия Урибуру окрасил воды в зеленый цвет флуоресцентным красителем во время 34-й Венецианской биеннале в качестве трюка, направленного на повышение экологической осведомленности.

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