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Вода в Дніпрі біля Києва за останні три дні піднялася ще на 25 сантиметрів

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Україна, Четвер 27 квітня 2023 09:59
Вода в Дніпрі біля Києва за останні три дні піднялася ще на 25 сантиметрів Фото: Вода в Дніпрі піднялася ще на 25 сантиметрів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Рівень води в Дніпрі у Києві біля моста "Метро" за останній день піднявся на 9 сантиметрів до 9 309 см.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМВА.

"Третій день поспіль рівень водопілля зростає - за цей період в межах Києва він піднялася на 26 см", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 40 см. Залишаються підтопленими заплавні території - острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.

"На даний момент рівень водопілля на Дніпрі в межах м. Києва не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста", - сказав Сергій Попко, начальник КМВА.

Нагадаємо, раніше у КМДА повідомили, що Київ пройшов цьогорічний пік весняної повені, але коливання рівня води у річці Дніпро ще можуть відбуватися.

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