Вода в Днепре возле Киева за последние три дня поднялась еще на 25 сантиметров

Уровень воды в Днепре в Киеве у моста "Метро" за последний день поднялся на 9 сантиметров до 9 309 см.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КМВА .

"Третий день подряд уровень половодья растет - за этот период в пределах Киева он поднялся на 26 см", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы. При этом удерживается затопление поймы уровнем около 40 см. Остаются подтопленными пойменные территории - острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

"На данный момент уровень половодья на Днепре в пределах Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города", - сказал Сергей Попко, начальник КМВА.