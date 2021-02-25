ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Внутренний рынок не покроет потребность в валюте для выплат долгов, - аналитик

Новина українською → Киев, Четверг 25 февраля 2021 12:04
Внутренний рынок не покроет потребность в валюте для выплат долгов, - аналитик Фото: евро, доллары (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Внутренний рынок заимствований не сможет покрыть потребности Украины в валюте для выплат по внешнему долгу. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Бег на месте. Что мешает переговорам с МВФ и есть ли у власти план "Б"".

"И именно для пополнения валютных счетов и обеспечения своевременных выплат необходимо получить официальное финансирование (МВФ, ЕС, Всемирный банк) и коммерческое финансирование (еврооблигации и прочие займы вроде займов Cargill F.S.I.)", - разъяснил аналитик.

Котович соглашается, что соглашение с МВФ для инвесторов является своеобразным и достаточно важным индикатором, чтобы получить оптимальные цены при выпуске еврооблигаций. Пока, по словам аналитика, отсутствие соглашения на уровне персонала по пересмотру программы не имело значительного влияния на стоимость займов для Украины.

В то же время доходности по еврооблигациям достаточно существенно выросли из-за повышения ставок по казначейским обязательствам США, говорит Котович. А потому новый выпуск евробондов сейчас уже будет более дорогим для бюджета, чем довыпуск еврооблигаций в декабре 2020 года.

"Нужно искать окно возможностей и осуществлять выпуск на текущих условиях. Ведь не факт, что после пересмотра программы с МВФ рыночные условия будут лучшими для Украины, чем сейчас", - отметил он.

Ранее советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в комментарии РБК-Украина сказал, что соглашение с МВФ о пересмотре программы позволит правительству снизить ставки заимствований на внешних рынках. По оценкам Устенко, ставка купона сейчас может составить до 7% годовых.

Напомним, в Министерстве финансов Украины не рассматривают вариантов досрочного завершения текущей программы Stand-by с Международным валютным фондом (МВФ) и заключения нового соглашения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Министерство финансов Украины долг Госдолг
NEWS
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
DAILY
Бег на месте. Что мешает переговорам с МВФ и есть ли у власти план "Б"
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Бег на месте. Что мешает переговорам с МВФ и есть ли у власти план "Б"