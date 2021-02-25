Внутрішній ринок не покриє потребу у валюті для виплат боргів, - аналітик

Внутрішній ринок запозичень не зможе покрити потреби України у валюті для виплат за зовнішнім боргом. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Біг на місці. Що заважає переговорам з МВФ і чи є у влади план "Б" ".

"І саме для поповнення валютних рахунків і забезпечення своєчасних виплат необхідно отримати офіційне фінансування (МВФ, ЄС, Світовий банк) і комерційне фінансування (єврооблігації та інші позики, як то позики Cargill F.S.I.)", - роз'яснив аналітик.

Котович погоджується, що угода з МВФ для інвесторів є своєрідним і досить важливим індикатором, щоб отримати оптимальні ціни при випуску єврооблігацій. Поки, за словами аналітика, відсутність угоди на рівні персоналу щодо перегляду програми не мало значного впливу на вартість позик для України.

Водночас прибутковості по єврооблігаціях досить суттєво зросли через підвищення ставок за казначейськими зобов'язаннями США, говорить Котович. А тому новий випуск євробондів зараз вже буде більш дорогим для бюджету, ніж довипуск єврооблігацій у грудні 2020 року.

"Потрібно шукати вікно можливостей і здійснювати випуск на поточних умовах. Адже не факт, що після перегляду програми з МВФ ринкові умови будуть кращими для України, ніж зараз", - зазначив він.