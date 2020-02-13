Внук Назарбаева попросил политического убежища у Британии

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его страницу в Facebook.

По его словам, он обладает информацией о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана. Он также отметил, что все детали можно будет прочесть в его интервью Times.

Назарбаев объяснил свой шаг тем, что, по его мнению, на него оказывает давление семья.

Айсултан Назарбаев - сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и его опального зятя, ныне покойного Рахата Алиева. Он закончил Королевскую военную академию в Сандхерсте и был зачислен в штат главного разведывательного управления Министерства обороны Казахстана. В 2017 году Айсултан работал в федерации футбола Казахстана.

Напомним, в прошлом году Нурсултан Назарбаев заявил, что идет с поста президента Казахстана. После этого он назвал своего преемника - спикера сената парламента Касым-Жомарта Токаева. Назарбаеву 78 лет. Президентом Казахстана он стал 24 апреля 1990 года.