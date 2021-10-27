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Вносили данные в реестр Минздрава: в Чернигове разоблачили сеть продаж COVID-сертификатов

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Среда 27 октября 2021 19:27
Вносили данные в реестр Минздрава: в Чернигове разоблачили сеть продаж COVID-сертификатов Фото: в Чернигове разоблачили сеть продаж COVID-сертификатов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Полиция Чернигова разоблачила группу лиц, которая создала схему продажи фейковых COVID-сертификатов невакцинированным гражданам. Среди злоумышленников были и врачи, которые вносили "данные" в реестр Минздрава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Согласно данным следствия, схему продажи поддельных сертификатов организовала 52-летняя владелица турагентства.

"Некоторые клиенты целенаправленно обращались к этой туристической компании только по поддельные документы, хоть никуда не собирались путешествовать", - пишет пресс-служба.

Также к схеме были привлечены местные врач и медсестра, которые вносили ненастоящие данные в электронные реестры о вакцинации, а также выдавали клиентам бумажные COVID-сертификаты.

"А поскольку ложные данные содержались в электронной базе, приложение "Дия" также подтверждало наличие сертификата о вакцинации у на самом деле непривитого человека", - добавляет пресс-служба.

Стоимость поддельного сертификата составляла 250 долларов, а за день изготавливалось примерно 20 документов.

"Таким образом, только за последние два месяца владелица турагентства и несколько медиков получили более 500 000 гривен от незаконной деятельности", - отмечает пресс-служба.

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Чернигов сертификат вакцинации
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