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Вносили дані до реєстру МОЗ: у Чернігові викрили мережу продажу COVID-сертифікатів

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Середа 27 жовтня 2021 19:27
Вносили дані до реєстру МОЗ: у Чернігові викрили мережу продажу COVID-сертифікатів Фото: у Чернігові викрили мережу продажу COVID-сертифікатів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Поліція Чернігову викрила групу осіб, яка створила схему продажу фейкових COVID-сертифікатів невакцинованим громадянам. Серед зловмисників були й лікарі, які вносили "дані" до реєстру МОЗ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

Згідно з даними слідства, схему продажу підроблених сертифікатів організувала 52-річна власниця турагентства.

"Деякі клієнти цілеспрямовано зверталися до цієї туристичної компанії лише по підроблені документи, хоч нікуди не збиралися мандрувати", - пише пресслужба.

Також до схеми були залучені місцеві лікар й медсестра, які вносили несправжні дані до електронних реєстрів про вакцинацію, а також видавали клієнтам паперові COVID-сертифікати.

"А оскільки неправдиві дані містилися в електронній базі, додаток "Дія" також підтверджував наявність сертифікату про вакцинацію у насправді нещепленої особи", - додає пресслужба.

Вартість підробленого сертифіката становила 250 доларів, а за день виготовлялося приблизно 20 документів.

"Таким чином, лише за останніх два місяці власниця турагентства та кілька медиків отримали понад 500 000 гривень від незаконної діяльності", - відзначає пресслужба.

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Чернігів сертифікат вакцинації
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