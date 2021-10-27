Вносили дані до реєстру МОЗ: у Чернігові викрили мережу продажу COVID-сертифікатів
Поліція Чернігову викрила групу осіб, яка створила схему продажу фейкових COVID-сертифікатів невакцинованим громадянам. Серед зловмисників були й лікарі, які вносили "дані" до реєстру МОЗ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.
Згідно з даними слідства, схему продажу підроблених сертифікатів організувала 52-річна власниця турагентства.
"Деякі клієнти цілеспрямовано зверталися до цієї туристичної компанії лише по підроблені документи, хоч нікуди не збиралися мандрувати", - пише пресслужба.
Також до схеми були залучені місцеві лікар й медсестра, які вносили несправжні дані до електронних реєстрів про вакцинацію, а також видавали клієнтам паперові COVID-сертифікати.
"А оскільки неправдиві дані містилися в електронній базі, додаток "Дія" також підтверджував наявність сертифікату про вакцинацію у насправді нещепленої особи", - додає пресслужба.
Вартість підробленого сертифіката становила 250 доларів, а за день виготовлялося приблизно 20 документів.
"Таким чином, лише за останніх два місяці власниця турагентства та кілька медиків отримали понад 500 000 гривень від незаконної діяльності", - відзначає пресслужба.