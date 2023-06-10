Вночі ворог вдарив по Харківській області, є загиблий, - ОВА

Внаслідок ударів по Богодухівському й Куп'янському районах області загинув 29-річний чоловік. Також поранення отримав 39-річний цивільний. Сталися пожежі.

Село Гороховатка Ізюмського району

Відомо про 48-річного постраждалого внаслідок обстрілу.

Село Котляри Харківського району

Росіяни вдарили ракетою "Калібр". Зафіксовано влучання в землю. Обійшлось без руйнувань й постраждалих.

Село Івашки Богодухівського району

Пошкоджено інкубатор внаслідок обстрілу.

Село Глушківка Куп'янського району

Внаслідок ворожих ударів виникла лісова пожежа.

Місто Вовчанськ Чугуївського району

Було госпіталізовано 63-річного чоловіка, який отримав поранення.

Ситуація у Харківській області

Під час повномасштабного вторгнення російських окупантів до України, частина Харківської області тимчасово потрапила під контроль ворога. Завдяки ефективній контратаці Збройних сил, майже всі населені пункти області були визволені.

Після цього російські війська продовжують активно завдавати ракетних ударів по регіону. Зокрема, окупанти здійснюють атаки з використанням мінометів та артилерійських знарядь.

Як відзначив Синєгубов, минулої доби російські окупанти обстрілювали з усього наявного озброєння населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів.