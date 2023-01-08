Вночі росіяни "насипали" ракети в тил Донецької області (фото)

"Після півночі ворог завдав сім ракетних ударів по Краматорську та два - по Костянтинівці. У Краматорську пошкоджено освітній заклад, промисловий об'єкт та гаражний кооператив, у Костянтинівці - промзону. На щастя, обійшлося без жертв", - розповів він.

Крім того, на Донецькому напрямку найбільш активно росіяни стріляли по Курахівській громаді.

"У Кураховому пошкоджено тепломережі, у Курахівці - 3 приватні будинки, у Вовчанці - господарчі приміщення, в Острівському - 2 будинки та літню кухню. Протягом ночі тривали артобстріли Мар'їнки, а на ранок обстрілу з Градів зазнала Авдіївка - ніхто не постраждав", - додав очільник регіону.

На Горлівському напрямку, за його даними, 1 людина загинула та 1 людина поранена у Соледарі. Також у громаді пошкоджено 2 будинки у Парасковіївці. На Лисичанському напрямку близько 20 обстрілів зафіксовано у Торському і Зарічному Лиманської громади - без постраждалих.