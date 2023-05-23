Вночі росіяни атакували Україну "шахедами": всі ціли збила ППО

У ніч на 23 травня Росія атакувала українські території за допомогою БПЛА типу Shahed - всі ворожі цілі було знищено силами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

"По містах Дніпропетровської, Запоріжської та Харківської областей застосував крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети “Іскандер-М” та зенітні керовані ракети з С-300. Крім того, завдав 48 авіаційних ударів, застосувавши іранські ударні БпЛА “Shahed”, - повідомили у Генштабі.

Крім цього, минулої доби росіяни завдали 20 ракетних ударів.

За попередньою інформацією, ворог застосував до 4-х дронів-камікадзе.

Нагадаємо, що за даними Генштабу, росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - там відбулось понад 30 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

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