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Ночью россияне атаковали Украину "шахедами": все цели сбило ПВО

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Вторник 23 мая 2023 06:40
Ночью россияне атаковали Украину "шахедами": все цели сбило ПВО Фото: ПВО сбила все "шахеды", которыми РФ атаковала Украину ночью (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 23 мая Россия атаковала украинские территории с помощью БПЛА типа Shahed – все вражеские цели были уничтожены силами ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По предварительной информации, враг применил до 4-х дронов-камикадзе.

"Все ("шахеды", - ред) сбиты. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Кроме этого, за прошедшие сутки россияне нанесли 20 ракетных ударов.

"По городам Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей применил крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты Искандер-М и зенитные управляемые ракеты с С-300. Кроме того, нанес 48 авиационных ударов, применив иранские ударные БпЛА "Shahed", - сообщили в Генштаб.

Напомним, что по данным Генштаба, россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - там произошло более 30 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

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