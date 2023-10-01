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Вночі Росія скинула на Херсонську область 10 авіабомб, - ОВА

Ілюстративне фото: Росія скинула на Херсонську область 10 авіабомб (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Росія в ніч на неділю, 1 жовтня, скинула на територію Херсонської області 10 авіабомб.

Яке повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі національного телемарафону.

За його словами, цієї ночі в Станіславові під обстрілами постраждало четверо людей. Попередньо, ще одна людина перебуває під завалами.

Окрім цього після обстрілів на околиці Херсона, зникло світло, але енергетики вже працюють на місці обстрілу.

Толоконніков зазначив, що за останні сім-вісім днів окупанти скинули на область 166 авіабомб. Він наголосив, що у Херсоні та області є великі руйнування через постійні авіаудари.

Авіабомби, які скидають росіяни, залишають яму діаметром 30-40 метрів. Якщо бомба влучає в будинок, то від нього практично нічого не залишається. А вибухова хвиля руйнує будинки в радіусі 20-30 метрів і пошкоджує житло в районі кілометра.

Обстріли Херсона

Після звільнення правобережної частини Херсонської області російські терористи щоденно обстрілюють Херсон та деокуповані населені пункти. Окупанти застосовують артилерію проти мирних жителів, а також скидають авіабомби.

Сьогодні, 30 вересня, російські загарбники обстріляли гімназію у Херсоні. Через російську атаку були пошкоджені приміщення старшої та початкової школи.

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