Ночью РФ выпустила по Украине более 30 "шахедов" и "Искандер". Сколько сбила ПВО

В ночь на вторник, 3 октября, российские оккупанты атаковали Украину 31 ударным дроном-камикадзе "Shahed" и крылатой ракетой "Искандер-К". Силы ПВО уничтожили 29 БПЛА и ракету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

Так, пуски осуществлялись из временно оккупированного Крыма: "шахедов" - с мыса Чауда, крылатой ракеты "Искандер-К" - из района Джанкой.

"Всего силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины, уничтожено тридцать воздушных целей:29 "Shahed-131/136" и 1 крылатая ракета "Искандер-К", - говорится в сообщении.

В частности, в южных и восточных областях работала противовоздушная оборона: зенитные ракетные войска, истребительная авиация, подразделения мобильных огневых групп.

"Цели уничтожались в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Восток" в пределах Николаевской и Днепропетровской областей", - добавили военные.

Обстрел Украины 3 октября

Ночью 3 октября в юго-восточных частях Украины объявляли воздушную тревогу из-за применения россиянами ударных БПЛА и баллистических ракет.

В частности, в небе над Одесской и Николаевской областями этой ночью силами и средствами противовоздушной обороны было сбито 17 вражеских "шахедов", а над Днепропетровской областью - 13 дронов-камикадзе и одну крылатую ракету.