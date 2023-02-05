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Вночі РФ обстріляла Дружківку: пошкоджено будинки та дитсадок, 5 поранених

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Донбас, Неділя 05 лютого 2023 10:23
Вночі РФ обстріляла Дружківку: пошкоджено будинки та дитсадок, 5 поранених Фото: вночі 5 лютого РФ обстріляла Дружківку Донецької області (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Вночі в неділю, 5 лютого, російські окупанти завдали ракетних ударів по Дружківці Донецької області. П'ять людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Серед ночі росіяни завдали 2 ракетних ударів по Дружківці: поранено 5 людей, пошкоджено 4 багатоповерхівки та дитсадок", - розповів він.

Також окупанти за добу обстріляли Вугледар, Курахове, Ямпіль, Часів Яр.

За даними ДСНС України, через ракетний удар у Дружківці стався обвал сходових клітин 1-го та 2-го поверхів у під'їзді п'ятиповерхового житлового будинку. Врятовано 9 людей.

Вночі РФ обстріляла Дружківку: пошкоджено будинки та дитсадок, 5 поранених

Як повідомлялося, за минулу добу, 4 лютого, російські окупанти вбили 4 людей у Донецькій області, ще 11 людей поранено.

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