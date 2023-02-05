ua ru
Вс, 05 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ночью РФ обстреляла Дружковку: повреждены дома и детсад, 5 раненых

Новина українською →
Донбасс, Воскресенье 05 февраля 2023 10:23
Ночью РФ обстреляла Дружковку: повреждены дома и детсад, 5 раненых Фото: ночью 5 февраля РФ обстреляла Дружковку Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Ночью в воскресенье, 5 февраля, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Дружковке Донецкой области. Пять человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Среди ночи россияне нанесли 2 ракетных удара по Дружковке: ранены 5 человек, повреждены 4 многоэтажки и детсад", - рассказал он.

Также оккупанты за сутки обстреляли Угледар, Курахово, Ямполь, Часов Яр.

По данным ГСЧС Украины, из-за ракетного удара в Дружковке произошло обрушение лестничных клеток 1-го и 2-го этажей в подъезде пятиэтажного жилого дома. Спасены 9 человек.

Ночью РФ обстреляла Дружковку: повреждены дома и детсад, 5 раненых

Как сообщалось, за минувшие сутки, 4 февраля, российские оккупанты убили 4 человека в Донецкой области, еще 11 человек ранены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область
NEWS
ВСУ могут готовить контрнаступление у Угледара: карты боев
ВСУ могут готовить контрнаступление у Угледара: карты боев
DAILY
Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Затяжная война? К чему Украина готовится весной и что может испортить планы Путина