Ночью РФ обстреляла Дружковку: повреждены дома и детсад, 5 раненых

Ночью в воскресенье, 5 февраля, российские оккупанты нанесли ракетные удары по Дружковке Донецкой области. Пять человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Среди ночи россияне нанесли 2 ракетных удара по Дружковке: ранены 5 человек, повреждены 4 многоэтажки и детсад", - рассказал он. Также оккупанты за сутки обстреляли Угледар, Курахово, Ямполь, Часов Яр. По данным ГСЧС Украины, из-за ракетного удара в Дружковке произошло обрушение лестничных клеток 1-го и 2-го этажей в подъезде пятиэтажного жилого дома. Спасены 9 человек. Как сообщалось, за минувшие сутки, 4 февраля, российские оккупанты убили 4 человека в Донецкой области, еще 11 человек ранены.