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Вночі РФ атакувала енергооб'єкт у Сумській області

Фото: окупанти обстріляли енергооб'єкт у Сумській області 19 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч на 19 вересня окупанти атакували енергооб'єкт у Сумській області. Без світла залишалися Суми та частина області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Вночі ворог атакував енергооб’єкт у Сумській області. Внаслідок цього знеструмлювалось м. Суми та частина Сумської області. На ранок всі споживачі заживлені", - йдеться у повідомленні.

Атака РФ по Україні

Російські війська в ніч проти 19 вересня завдали чергового комбінованого удару по Україні. Окупанти запустили 46 цілей - три ракети С-300/С-400, одну ракету Х-59/69 і більше 40 дронів.

ППО вдалося збити всі безпілотники РФ і ракету Х-59/69. Зокрема, ППО працювала у Київській області.

До того ж росіяни двічі вдарили по Харкову. Крім того, окупанти обстріляли Запорізький район. Загинула жінка, ще двоє людей були поранені.

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