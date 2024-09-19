Вночі РФ атакувала енергооб'єкт у Сумській області

Атака РФ по Україні

Російські війська в ніч проти 19 вересня завдали чергового комбінованого удару по Україні. Окупанти запустили 46 цілей - три ракети С-300/С-400, одну ракету Х-59/69 і більше 40 дронів.

ППО вдалося збити всі безпілотники РФ і ракету Х-59/69. Зокрема, ППО працювала у Київській області.

До того ж росіяни двічі вдарили по Харкову. Крім того, окупанти обстріляли Запорізький район. Загинула жінка, ще двоє людей були поранені.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.