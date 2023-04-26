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Вночі окупанти завдали ракетного удару по Дружківці: поранено трьох поліцейських

Фото: окупанти обстріляли Дружківку Донецької області 26 квітня (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталія Гурковська

У ніч проти середи, 26 квітня, російські окупанти обстріляли Дружківку Донецької області. Під удар потрапив місцевий відділ поліції, поранення зазнали троє поліцейських.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

"Сьогодні вночі двома ракетами «С-300» ворог поцілив по місту Дружківка", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, пошкоджено щонайменше 7 житлових будинків і відділ поліції.

"Поранено трьох поліцейських, які перебували при виконанні службових обов'язків", - додали в МВС.

Як повідомлялось, у понеділок, 24 квітня, російські військові обстріляли село Шахтарське у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки загинули два чоловіки.

А вночі на понеділок, 24 квітня, російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області. Ворог атакував одну зі шкіл, що розташована в одному з приміських селищ.

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Донецька областьДружковка