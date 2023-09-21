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Вночі окупанти обстріляли гуртожиток у Херсоні: двоє загиблих, 5 поранені

Херсон, Четвер 21 вересня 2023 07:37
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Вночі окупанти обстріляли гуртожиток у Херсоні: двоє загиблих, 5 поранені Фото: вночі окупанти били по Херсону: двоє загиблих, 5 поранені (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська вночі масово обстріляли Херсон у ніч проти 21 вересня. Двоє людей загинули, 5 поранених.

Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Внаслідок нічних обстрілів Херсона армією рф попередньо постраждали 7 людей: 2 - загинули, 5 - поранені", - розповів він.

За словами Мрочка, ворог бив по житлових кварталах.

"Пошкоджені приватні і багатоквартирний будинки, горіли автівки. Інформація уточнюється", - додав він.

Оновлено. Як розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, станом на цю годину відомо про двох загиблих мирних жителів. Їхні особи зараз встановлюються.

"Близько 3:40 армія рф вкрила вогнем житлові квартали Херсона. Росіяни поцілили у будівлю гуртожитка, коли люди ще спали", - написав він.

Крім того, за його словами, 61-річна херсонка госпіталізована у важкому стані.

"До лікарні доправили двох жінок 44 і 57 років, а також 49-річного чоловіка. У них травми середньої важкості. 81-річна жителька отримала медичну допомогу на місці", - додав Прокудін.

Обстріли Херсона

Херсон було звільнено від окупантів у листопаді минулого року. При цьому з огляду на те, що частина Херсонської області продовжує бути захопленою російськими військами, обласний центр постійно обстрілюється з танків та артилерії. Наприклад, 18 вересня російські загарбники обстріляли мікрорайон Острів у Херсоні. Внаслідок атаки постраждав чоловік.

А 19 вересня загарбники обстріляли тролейбус у Херсоні. Через обстріл загинув старший сержант поліції, ще двох пасажирів поранено.

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