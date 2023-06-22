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Вночі можуть бути пуски. Росіяни підняли в небо ракетні бомбардувальники

Ілюстративне фото: росіяни підняли в небо ракетні бомбардувальники (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські бомбардувальники Ту-95МС злетіли з аеродрому "Оленья". Окупанти можуть завдати ракетного удару по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

За інформацією військових, з аеродрому "Оленья", що знаходиться в Мурманській області Росії, злетіли п'ять стратегічних бомбардувальників. Вони прямують на південний схід.

"Приблизний час виходу літаків на рубіж пуску у районі Каспійського моря 23:30 22 червня. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - зазначають у Повітряних силах.

Ракетні удари по Україні

Нагадаємо, з початку травня російські окупанти посилили спроби обстрілів України. Для цього вони використовують крилаті та балістичні ракети, а також дрони-камікадзе, які постачає Іран.

Остання спроба ударів росіян була у ніч проти 22 червня. Тоді ворог запустив по Україні три крилаті ракети Х-22, три балістичні ракети "Кинжал" та чотири дрони-камікадзе "Шахед". Захисникам нашої країни вдалося збити три ворожі безпілотники.

Як зазначали у Повітряних силах, ціллю атак ворога була критична інфраструктура України.

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