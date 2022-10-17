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Вночі мороз, а вдень - до +20: прогноз погоди на завтра

Фото: в Україні 18 жовтня очікується суха погода, вдень - до +20 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

В Україні у вівторок, 18 жовтня, очікується суха погода. Вдень температура повітря у деяких регіонах прогріється до +20 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода по Україні

Так, температура повітря вночі в Україні коливатиметься від 4 градусів тепла до 1 градуса морозу. При цьому в западних, північних областях та на узбережжі морів вночі очікується від 4 до 9 градусів вище нуля.

Денна температура повітря в Україні становитиме від 15 до 20 градусів із позначкою "плюс".

Погода в Києві та області

Завтра на Київщині та в столиці температура вночі опуститься до 4-9 градусів тепла. Вдень очікується сонячна погода – +14...+19. У Києві вдень повітря прогріється до 17-19 градусів.

Пожежна небезпека

За даними метеорологів, 18-20 жовтня у південних та Вінницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на новому тижні в Україні очікуються погодні гойдалки. Якщо на початку тижня буде сонячно та без опадів, то у середу-четвер слід очікувати дощі, суттєве похолодання та сніг.

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