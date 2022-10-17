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Ночью мороз, а днем - до +20: прогноз погоды на завтра

Фото: в Украине 18 октября ожидается сухая погода, днем - до +20 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Украине во вторник, 18 октября, ожидается суха погода. Днем температура воздуха в некоторых регионах прогреется до +20 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода по Украине

Так, температура воздуха ночью в Украине будет колебаться от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза. При этом в западных, северных областях и на побережье морей ночью ожидается от 4 до 9 градусов выше нуля.

Дневная температура воздуха в Украине составит от 15 до 20 градусов с отметкой "плюс".

Погода в Киеве и области

Завтра в Киевской области и столице температура ночью опустится до 4-9 градусов тепла. Днем ожидается солнечная погода - +14...+19. В Киеве днем воздух прогреется до 17-19 градусов.

Пожарная опасность

По данным метеорологов, 18-20 октября в южных и Винницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее мы писали, что на новой неделе в Украине ожидаются погодные качели. Если в начале недели будет солнечно и без осадков, то в среду-четверг следует ожидать дожди, существенное похолодание и снег.

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